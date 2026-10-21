Ρωσία: Το πρώτο φορτίο ρωσικού ντίζελ θα αναχωρήσει αύριο για τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπεύθυνου για τον ενεργειακό τομέα, Αλεξάντερ Νόβακ, το πρώτο τάνκερ που θα εφοδιάσει τις ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι προγραμματισμένο να αποπλεύσει αύριο, Πέμπτη. Η είδηση μεταδόθηκε από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το πρώτο πετρελαιοφόρο θα αναχωρήσει αύριο, στις 22 (Οκτωβρίου) για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Νόβακ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει στις αρχές του μήνα μια συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου, αίροντας τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας και προκαλώντας τις έντονες επικρίσεις της Ουκρανίας και των συμμάχων της. Ο Τραμπ θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων για τους Αμερικανούς καταναλωτές, λίγες ημέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η Μόσχα ήρε το εμπάργκο που είχε επιβάλει στις εξαγωγές ντίζελ – το οποίο υιοθετήθηκε για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στην εσωτερική αγορά λόγω των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων– , στις 9 Οκτωβρίου, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου.