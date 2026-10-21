Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ «στα μαχαίρια» με δημοσιογράφο

Η κόντρα του Αμερικανού προέδρου με τους δημοσιογράφους δεν έχει τέλος. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ «έβαλε στη θέση του» τον Άντριου Φάινμπεργκ, ανταποκριτή της βρετανικής εφημερίδας Independent.

Το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης νομοσχεδίου, που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν χρηματική αμοιβή, στην περίπτωση που καταγγείλουν μια απάτη.

Ο Φάινμπεργκ φαίνεται να μπήκε στο στόχαστρό του Προέδρου των ΗΠΑ με τις ερωτήσεις του. Ο Τραμπ έδειξε έντονα τη δυσαρέσκειά του, φτάνοντας ακόμη στο σημείο να τον απειλήσει, λέγοντας του: «Δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι, αλλά καλύτερα να προσέχεις».

Ο δημοσιογράφος της Independent προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να τον ρωτήσει για τα σχέδια αναμόρφωσης δημόσιου γηπέδου γκολφ στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ, όμως, ήταν ανένδοτος.

«Σιωπή. Σιωπή! Τι έχεις πάθει;», του είπε.

«Είσαι καλά με τα μυαλά σου; Πραγματικά πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.