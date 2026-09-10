Το θρυλικό Revenge Dress της Πριγκίπισσας Diana βγαίνει ξανά σε δημοπρασία

Το μαύρο μεταξωτό φόρεμα που φόρεσε η Πριγκίπισσα Diana στη Serpentine Gallery του Λονδίνου το 1994 επιστρέφει στο προσκήνιο, περίπου τρεις δεκαετίες αργότερα. Ο οίκος Sotheby’s θα το διαθέσει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη στις 9 Δεκεμβρίου, με την εκτιμώμενη τιμή του να κυμαίνεται από 150.000 έως 300.000 δολάρια.

Πρόκειται για το ένδυμα που έμεινε γνωστό διεθνώς ως Revenge Dress, μία εμφάνιση που συνδέθηκε με τη δημόσια παραδοχή του τότε πρίγκιπα Καρόλου για απιστία. Η Diana επέλεξε το κοντό, ακάλυπτο στους ώμους φόρεμα για την έξοδό της στη Serpentine Gallery, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φωτογράφων και των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Η δημιουργία της Χριστίνας Σταμπολιάν

Το φόρεμα σχεδίασε η Ελληνίδα Χριστίνα Σταμπολιάν. Η επιλογή της Diana θεωρήθηκε απομάκρυνση από τους αυστηρότερους ενδυματολογικούς κανόνες που συνόδευαν τον ρόλο της στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Η εμφάνισή της, καθώς έφθανε στον χώρο της εκδήλωσης ανάμεσα στα φλας των φωτογράφων, μετατράπηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες εικόνες της μόδας του 20ού αιώνα. Το φόρεμα συνδέθηκε με την αυτοπεποίθηση και την προσωπική χειραφέτηση της πριγκίπισσας, με την ίδια την εικόνα της να μεταφέρει το μήνυμα «είμαι καλά».

Η περιοδεία του Revenge Dress πριν από τη δημοπρασία

Πριν από τη δημοπρασία της Νέας Υόρκης, το κοινό θα μπορεί να δει το φόρεμα στα γραφεία του Sotheby’s στο Λονδίνο, από τις 18 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου.

Στη συνέχεια, το κομμάτι θα παρουσιαστεί σε Χονγκ Κονγκ, Γενεύη και Νέα Υόρκη. Η διεθνής αυτή περιοδεία θα προηγηθεί της πώλησης της 9ης Δεκεμβρίου.

Από τις 900 λίρες στις 300.000 δολάρια

Η Diana είχε αγοράσει το φόρεμα έναντι 900 λιρών. Το 1997 το συμπεριέλαβε σε δημοπρασία με αντικείμενα από την προσωπική γκαρνταρόμπα της, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστήριζαν την έρευνα και την αντιμετώπιση του καρκίνου και του AIDS.

Στην τότε πώληση, το φόρεμα κατακυρώθηκε για 74.000 δολάρια. Η νέα εκτίμηση του Sotheby’s, έως και 300.000 δολάρια, αποτυπώνει τη διαχρονική θέση που διατηρεί το Revenge Dress της Πριγκίπισσας Diana στην ιστορία της μόδας και της δημόσιας εικόνας της.