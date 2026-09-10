Φονική συντριβή στο Σαν Ντιέγκο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα μικρό αεροσκάφος Cessna Skyhawk συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στο αεροδρόμιο Montgomery-Gibbs Executive, στο Σαν Ντιέγκο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την προσπάθεια προσγείωσης του αεροσκάφους. Μετά τη συντριβή ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο σημείο.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν σε κοντινό υπόστεγο προσπάθησαν να πλησιάσουν με πυροσβεστήρες. Δεν τα κατάφεραν.

Η ένταση της φωτιάς δεν τους επέτρεψε να φτάσουν στο αεροσκάφος. Μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή περιέγραψε ότι οι φλόγες κάλυψαν το Cessna μέσα σε περίπου ενάμιση λεπτό.

Περίπου 30 πυροσβέστες έσπευσαν στο αεροδρόμιο για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν τελικά να τη θέσουν υπό έλεγχο, όμως για τους δύο επιβαίνοντες ήταν ήδη αργά.

Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν είχαν γίνει γνωστές άμεσα, ενώ το αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά, ώστε οι πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρήσουν.