Γιατί απουσίαζε η Κέιτ από την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Η πριγκίπισσα Κέιτ δεν ταξίδεψε στη Νορβηγία για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εκπροσώπησε τον βασιλιά Κάρολο και τη βρετανική μοναρχία στην κρατική κηδεία, έχοντας στο πλευρό του και την πριγκίπισσα Άννα.

Το Παλάτι δεν έδωσε επίσημη εξήγηση για την απουσία της Κέιτ. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η οικογένεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της.

Ο μεγαλύτερος γιος της, πρίγκιπας Τζορτζ, ξεκίνησε μόλις χθες τη φοίτησή του στο Eton College. Οι μικρότεροι, Σάρλοτ και Λούις, ετοιμάζονται επίσης να επιστρέψουν στο σχολείο Lambrook.

Η Κέιτ και ο Γουίλιαμ έχουν επιλέξει να συμμετέχουν όσο περισσότερο μπορούν στην καθημερινότητα των παιδιών τους. Οι σχολικές μετακινήσεις και οι σημαντικές πρώτες ημέρες αποτελούν προτεραιότητα για το ζευγάρι.

Η έναρξη σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον θεωρείται σημαντική στιγμή, ιδιαίτερα για τον Τζορτζ. Η Κέιτ φαίνεται πως προτίμησε να μείνει κοντά στα παιδιά της, αντί να ακολουθήσει τον σύζυγό της στο ταξίδι.

Ο Γουίλιαμ, πάντως, δεν βρέθηκε μόνος στην τελετή. Μαζί του ταξίδεψε η θεία του, πριγκίπισσα Άννα.

Η παρουσία της έχει και προσωπική διάσταση. Η πριγκίπισσα Άννα φέρεται να βρίσκεται εκεί για να στηρίξει τον βαφτισιμιό της, βασιλιά Χάακον, γιο του εκλιπόντος Χάραλντ.

Έτσι, ενώ ο Γουίλιαμ ανέλαβε το επίσημο βασιλικό καθήκον, η Κέιτ επέλεξε να παραμείνει στο σπίτι και να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά της σε μια ιδιαίτερα σημαντική οικογενειακή στιγμή.