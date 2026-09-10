Κίνα: Πλοίο πήρε φωτιά-Τουλάχιστον 20 νεκροί

Τραγικό δυστύχημα σε φορτηγό πλοίο στην Κίνα.Τουλάχιστον 20 νεκροί σε φονική πυρκαγιά.

Θλίψη φέρνει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε πλοίο εμπορευμάτων με ξένη σημαία στην Κίνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης , όσο το πλοίο βρισκόταν σε ναυπηγείο σε λιμάνι του Τσινγκντάο.

Το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua), δημοσίευσε την τραγωδία, αναφέροντας:

«Μέσα στο πλοίο βρίσκονταν 42 άνθρωποι. Δώδεκα κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν με ασφάλεια, πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» και 20 άνθρωποι βρέθηκαν «χωρίς ζωτικές ενδείξεις».

Το πρακτορείο έκανε επίσης λόγο για πέντε ανθρώπους των οποίων η τύχη αγνοείται.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11:15 π.μ. στο ναυπηγείο Beihai του Τσινγκντάο στη διάρκεια εργασιών επισκευής και επιθεώρησης, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο. Προσθέτοντας επίσης ότι νωρίς το απόγευμα (τοπική ώρα) η πυρκαγιά είχε κατασβεσθεί.

Το όνομα του πλοίου φέρεται να είναι Ocean Melody. Το συγκεκριμένο πλοίο είναι ένα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου ηλικίας 20 ετών υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Yuyangkunpeng Shanghai Shp Mgm. Ενώ η Huili Shipping Co Ltd αναφέρεται ως ιδιοκτήτριά του.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι το φορτηγό πλοίο βρίσκεται στο ναυπηγείο στο Τσινγκντάο από τις 31 Αυγούστου.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε οδηγίες «να διεξαχθούν κατεπειγόντως έρευνες για τους αγνοούμενους, να δοθεί η αρμόζουσα απάντηση στο συμβάν και να διαπιστωθούν γρήγορα τα αίτια».

Ωστόσο, η σημαία του πλοίου δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη.

Η Beihai Shipbuilding στο Τσινγκντάο είναι θυγατρική των κρατικών ναυπηγείων China State Shipbuilding Corporation, που είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.