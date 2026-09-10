Όσλο: Μπλόκο στα «έξυπνα» γυαλιά στα σχολεία

Ο δήμος του Όσλο απαγόρευσε από σήμερα τη χρήση «έξυπνων» γυαλιών στα σχολεία, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Η απαγόρευση ισχύει σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Ο δήμος ξεκαθάρισε πως δεν αποδέχεται τη μετατροπή των παιδιών σε «βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της Meta».

«Δεν θα δεχθούμε τη συγκέντρωση δεδομένων»

Η αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης, Ζούλι Ρέμεν Μιντγκάρτεν, έδωσε το στίγμα της απόφασης. Όπως ανέφερε, οι υπεύθυνοι πολιτικοί πρέπει να έχουν το θάρρος να μιλούν ανοιχτά για το τι πραγματικά σημαίνει η συγκεκριμένη τεχνολογία.

Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για ένα προϊόν που λανσαρίστηκε από μία από τις πλουσιότερες επιχειρήσεις στον κόσμο. Το οικονομικό μοντέλο του, όπως υποστήριξε, βασίζεται στη συλλογή δεδομένων, ενώ καθιστά δύσκολο για κάποιον να γνωρίζει ότι καταγράφεται από κάμερα.