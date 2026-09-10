Η κακοκαιρία «χτύπησε» το σπίτι του Νίκολας Κέιτζ

Μια τεράστια τρύπα άνοιξε την έξω από το παραθαλάσσιο σπίτι του Νίκολας Κέιτζ στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια.

Η κατάρρευση διέλυσε το driveway της πολυτελούς κατοικίας και έφτασε σχεδόν μέχρι το γκαράζ. Το έδαφος υποχώρησε ενώ στην περιοχή επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ισχυρές βροχές, υψηλή παλίρροια και πολύ έντονο κυματισμό.

Η κακοκαιρία συνδέεται με τον κυκλώνα Marie. Παρότι το φαινόμενο δεν πέρασε πάνω από την Καλιφόρνια, προκάλεσε μεγάλα κύματα στις ακτές της Νότιας Καλιφόρνιας και επιβάρυνε μια περιοχή που αντιμετωπίζει ήδη έντονη διάβρωση.

Το νερό και τα κύματα χτύπησαν την ακτογραμμή με μεγάλη δύναμη. Η διάβρωση αποδυνάμωσε το έδαφος και η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις βροχές και τις υψηλές παλίρροιες.

Η τρύπα άρχισε να μεγαλώνει γρήγορα. Μέχρι το απόγευμα είχε φτάσει περίπου τα 8 έως 9 μέτρα σε βάθος και περίπου 9 επί 18 μέτρα σε έκταση.

Το σημείο έγινε επικίνδυνο μέσα σε λίγες ώρες. Η κατάρρευση προκάλεσε επίσης ζημιά σε αγωγό φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Συνεργεία έφτασαν στην περιοχή νωρίς το πρωί. Η διαρροή φυσικού αερίου τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ η παροχή διακόπηκε προσωρινά σε τμήμα του δρόμου για λόγους ασφαλείας.

Εκκενώθηκαν 31 σπίτια

Η κατάσταση ανάγκασε τις αρχές του Μαλιμπού να λάβουν αυστηρά μέτρα. Συνολικά 31 κατοικίες τέθηκαν σε καθεστώς εκκένωσης.

Επτά σπίτια κρίθηκαν επικίνδυνα εξαιτίας της καταβόθρας. Για ακόμη 24 κατοικίες, το πρόβλημα αφορούσε την πρόσβαση.

Ο δρόμος είχε υποστεί τόσο μεγάλη ζημιά, ώστε τα πυροσβεστικά οχήματα και άλλα μεγάλα οχήματα έκτακτης ανάγκης δεν μπορούσαν να περάσουν με ασφάλεια.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει. Νέες βροχές και υψηλές παλίρροιες αναμένονται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ακτογραμμή.

Στο επίκεντρο ο κυκλώνας Marie

Ο κυκλώνας Marie δεν χρειάστηκε να χτυπήσει απευθείας το Μαλιμπού για να προκαλέσει προβλήματα.

Το σύστημα βρισκόταν μακριά από την ακτή, όμως δημιούργησε ισχυρό κυματισμό που έφτασε στη Νότια Καλιφόρνια. Σε ορισμένα σημεία τα κύματα έφτασαν περίπου τα 2 έως 3 μέτρα.

Η πόλη του Μαλιμπού απέδωσε την κατάρρευση στην παράκτια διάβρωση, ενώ οι καιρικές συνθήκες έκαναν το έδαφος ακόμη πιο ευάλωτο.

Οι ειδικοί δεν έχουν δώσει ακόμη μια πλήρη τεχνική εξήγηση για την ακριβή ακολουθία που οδήγησε στην κατάρρευση. Το σκηνικό, πάντως, διαμορφώθηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο καιρικό περιβάλλον.

Το σπίτι του Νίκολας Κέιτζ βρίσκεται ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή. Ο ηθοποιός αγόρασε την κατοικία το 2024 έναντι περίπου 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η κατοικία ήταν άδεια όταν σημειώθηκε η κατάρρευση. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το ίδιο το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές δομικές ζημιές. Η μεγαλύτερη καταστροφή αφορά τον δρόμο, το driveway και το έδαφος ακριβώς μπροστά από το σπίτι.

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την περιοχή. Το βασικό πρόβλημα πλέον είναι η σταθερότητα του εδάφους και ο κίνδυνος να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η καταβόθρα αν συνεχιστούν οι βροχές και η έντονη θαλασσοταραχή.