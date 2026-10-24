Τίρανα: Μπαραζ μολότοφ, δακρυγόνων και πετροπόλεμος

Επεισόδια ξέσπασαν στα Τίρανα, έξω από το υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, με τους φοιτητές να πραγματοποιούν μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου σε κεντρικούς δρόμους και στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες προς το κτίριο του υπουργείου Παιδείας και να σπάνε παράθυρα. Η αστυνομία απάντησε με ρίψεις νερού και δακρυγόνα, επιχειρώντας να διαλύσει το πλήθος. Παρά την επέμβαση των αστυνομικών, ομάδες διαδηλωτών έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, τους οποίους χρησιμοποιούσαν ως οδοφράγματα.

Παράλληλα, νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευαν πέτρες εναντίον των ανδρών των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών, οι οποίοι προσπαθούσαν να προστατευθούν πίσω από τις ασπίδες τους. Κυρίαρχο σύνθημα των διαδηλωτών είναι το «Ράμα παραιτήσου», ενώ οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε διαφορετικά σημεία της αλβανικής πρωτεύουσας.

Στη συνέχεια, οι φοιτητές χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες και κινήθηκαν προς τη λεωφόρο Μαρτύρων του Έθνους και την κεντρική πλατεία Σκεντέρ Μπέη. Σε ορισμένα σημεία, διαδηλωτές εκτόξευσαν μολότοφ και πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν αναπτύξει ισχυρή παρουσία, χρησιμοποιώντας ακόμη και οχήματα εκτόξευσης νερού υπό πίεση.

Τα επεισόδια, έχουν μεταφερθεί κοντά στο κέντρο. Στους δρόμους των Τιράνων, βρίσκονται και εκατονταδες πολίτες που από το πρωί συμμετέχουν στα συλλαλητήρια των εκπαιδευτικών και του Δημοκρατικού Κόμματος και χειροκροτούν τους φοιτητές.