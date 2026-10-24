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Σαν Ντιέγκο: Δραματική διάσωση άνδρα που πήδηξε από φορτηγό που κρεμόταν στον αέρα

ΔΙΕΘΝΗ
24/10/2026 17:20
Σαν Ντιέγκο: Δραματική διάσωση άνδρα που πήδηξε από φορτηγό που κρεμόταν στον αέρα
Δραματικές στιγμές για την διάσωση του οδηγού Eyewitness News

Το φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και κατέληξε να κρέμεται πάνω από τις λωρίδες του αυτοκινητοδρόμου I-5, ενώ στην καμπίνα του εκδηλώθηκε φωτιά.

Οι οδηγοί κάτω από την γέφυρα  σπεύδουν να βοηθήσουν καθώς ένας άνδρας ετοιμάζεται να πηδήξει από φορτηγό που κρέμεται πάνω από τον  αυτοκινητόδρομο.

Τα δραματικά πλάνα καταγράφουν περαστικοί . Απλώνουν  μια κουβέρτα καθώς ο άνδρας σκαρφαλώνει από την πόρτα και κρέμεται πάνω από το οδόστρωμα πριν πηδήξει.

Σαν να μην έφτανε ο κίνδυνος πτώσης, στο μπροστινό τμήμα του οχήματος εκδηλώθηκε φωτιά, κάνοντας την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

 

 

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