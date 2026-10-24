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Ισπανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ
24/10/2026 16:58
Ισπανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης
PHOTO/AP- Manu-Fernandez

Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο της Μαδρίτης, ζητώντας τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του συνταξιοδοτικού συστήματος, έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αριστερά να κατηγορεί τη δεξιά αντιπολίτευση ότι επιδιώκει να ανοίξει τον δρόμο για τη μερική ιδιωτικοποίηση των συντάξεων.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία διέσχισαν, σε ειρηνικό κλίμα, μια απόσταση σχεδόν δύο χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η περιφέρεια της Μαδρίτης, περίπου 25.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Εγγυημένες συντάξεις» και «Να τις προστατεύσουμε», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους.

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