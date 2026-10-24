Γαλλία επεισόδια : Συγκρούσεις και δακρυγόνα σε Λυών και Λιμόζ.

Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους της Γαλλίας

Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους της Γαλλίας Lyon Mag

Χρήση δακρυγόνων και νερού από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων σε Λυών και Λιμόζ.

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μασσαλία, όπου η αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων για τις συνθήκες στην εκπαίδευση.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει στους δρόμους, ανάμεσά τους φοιτητές, μαθητές λυκείων, εκπαιδευτικοί και γονείς με μικρά παιδιά.