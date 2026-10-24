Γαλλία επεισόδια : Συγκρούσεις και δακρυγόνα σε Λυών και Λιμόζ.
Χρήση δακρυγόνων και νερού από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων σε Λυών και Λιμόζ.
Κλιμακώνεται η ένταση στη Μασσαλία, όπου η αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων για τις συνθήκες στην εκπαίδευση.
Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει στους δρόμους, ανάμεσά τους φοιτητές, μαθητές λυκείων, εκπαιδευτικοί και γονείς με μικρά παιδιά.
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