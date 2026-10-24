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Ιράν: Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί τις ΗΠΑ για την αποτυχία επίτευξης μιας ενδιάμεσης συμφωνίας

ΔΙΕΘΝΗ
24/10/2026 18:26
Ιράν: Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί τις ΗΠΑ για την αποτυχία επίτευξης μιας ενδιάμεσης συμφωνίας
PHOTO/ AP- Evgenia Novozhenina

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, μέσα από δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την αποτυχία επίτευξης, μιας ενδιάμεσης συμφωνίας με το Ιράν.

Ωστόσο, τόνισε, ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια νέα απόπειρα σύναψης.

«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις, οι δειλοί (Αμερικανοί) τα κατέστρεψαν όλα… Εξακολουθώ να πιστεύω πως θα πρέπει να προχωρήσουμε και να το ολοκληρώσουμε», σημείωσε ο Πεζεσκιάν.

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