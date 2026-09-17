Μερτς: Κόντρα κυβέρνησης με τα ινστιτούτα δημοσκοπήσεων

Την αξιοπιστία των Γερμανικών δημοσκοπήσεων αμφισβήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέφαν Κορνέλιους, με αφορμή νέες έρευνες που δείχνουν τη δημοτικότητα του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αφορμή στάθηκε δημοσκόπηση της Forsa για τους τηλεοπτικούς σταθμούς ntv-RTL, σύμφωνα με την οποία μόλις το 10% δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο του καγκελαρίου.

«Χρειάζεται προσοχή στις δημοσκοπήσεις»

Ο Στέφαν Κορνέλιους υποστήριξε ότι τα ινστιτούτα που πραγματοποιούν δημοσκοπήσεις τόσο συχνά δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να διεξάγουν όλες αυτές τις έρευνες. Όπως ανέφερε, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στη χρήση των δημοσκοπήσεων ως εργαλείου. Πρόσθεσε ακόμη ότι η δημογραφική βάση ορισμένων ερευνών θα μπορούσε να εξεταστεί πιο προσεκτικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως οι έρευνες που πραγματοποιούνται με τόσο μεγάλη συχνότητα δεν προσφέρουν, κατά την άποψή του, επαρκή βάση για ασφαλή συμπεράσματα. Χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «στιγμιότυπα» και σημείωσε ότι αυτά δεν θα αποτρέψουν τον Φρίντριχ Μερτς από τον στόχο του να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση στη Γερμανία.

Η απάντηση του ιδρυτή της Forsa

Στην κριτική απάντησε ο ιδρυτής της Forsa, Μάνφρεντ Γκίλνερ, χαρακτηρίζοντάς την «αδικαιολόγητη». Υπερασπίστηκε το έργο των αξιόπιστων ινστιτούτων δημοσκοπήσεων και υποστήριξε ότι η συνολική απαξίωση των ερευνών αγνοεί τη δημοκρατική τους λειτουργία. Ο ίδιος κάλεσε την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς να λάβει σοβαρά υπόψη τη δυσαρέσκεια που, όπως είπε, καταγράφεται μεταξύ των Γερμανών πολιτών για την έως τώρα απόδοσή της.

Ο Μάνφρεντ Γκίλνερ υποστήριξε ακόμη ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν αφορούν τους ίδιους τους δημοσκόπους, αλλά αποτυπώνουν όσα δηλώνουν οι πολίτες που συμμετέχουν στις έρευνες. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι στον κλάδο υπάρχουν και προβλήματα, με τη συλλογή δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις να μην αποτυπώνει την πραγματικότητα.