«Θα μας λείπεις για πάντα»: Συγκινεί η οικογένεια του Δανού

Με λόγια ευγνωμοσύνης, αλλά και βαθιάς θλίψης, η οικογένεια του Rune Kyndal, του Δανού πιλότου που έχασε τη ζωή του στην Ψάθα, περιγράφει τις στιγμές που έζησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου τιμήθηκε η μνήμη και η προσφορά του.

«Ποτέ δεν είχε ακουστεί ένα τόσο παρατεταμένο χειροκρότημα, γεμάτο συμπόνια», αναφέρεται στην ανάρτηση, που αποτυπώνει τη συγκίνηση των δικών του ανθρώπων για την αναγνώριση της προσφοράς του.

Όπως περιγράφουν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσκάλεσε προσωπικά την οικογένεια στο Στρασβούργο την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να παρακολουθήσει την ομιλία της για την «Κατάσταση της Ένωσης». Εκεί, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέτισε φόρο τιμής στον πιλότο και στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη με τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, την προηγούμενη βραδιά η οικογένεια παρακάθισε σε ιδιωτικό δείπνο με την πρόεδρο και άλλους επίτιμους προσκεκλημένους. Οι συγγενείς του χαρακτηρίζουν τη συνάντηση μια ξεχωριστή εμπειρία και την ευχαριστούν για την προσωπική συμπαράσταση.

Πίσω από την τιμητική πρόσκληση και το θερμό χειροκρότημα, όμως, παραμένει το κενό της απώλειας.

«Η απώλεια του Rune είναι τεράστια και μόλις τώρα έχει αρχίσει να απλώνεται η σιωπή μετά από όσα συνέβησαν», γράφουν.

Η οικογένεια βρίσκει παρηγοριά στην αγάπη και στην αναγνώριση που εισπράττει: από την τελετή μνήμης στο Κέντρο Ανεμοπορίας του Arnborg μέχρι τη συγκινητική στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Ήταν μια σπουδαία και συγκινητική στιγμή και όλοι μας είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για την τιμητική πρόσκληση και την ασύλληπτη συμπαράσταση», σημειώνουν, κλείνοντας με έναν αποχαιρετισμό:

«Τιμή στη μνήμη του Rune. Θα μας λείπεις για πάντα».