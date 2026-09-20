Βίντεο: Μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι στην καθηγήτριά της επειδή δεν της άρεσε ο βαθμός

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ένα βίντεο από σχολείο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που μια μαθήτρια επιτίθεται με μαχαίρι στην καθηγήτριά της μέσα σε άδεια αίθουσα σχολείου.Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη βαθμολόγηση του διαγωνίσματος της μαθήτριας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στο κρατικό σχολείο στην πόλη Καμετά, στη βορειοανατολική Βραζιλία, όταν η μαθήτρια της 11ης τάξης φέρεται να επιτέθηκε στην καθηγήτρια μαθηματικών επειδή δεν της άρεσε ο βαθμός της.