LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Τζένη Τζένη

Τζένη Τζένη

21:00
ALPHA NEWS

Συμφωνία ΗΠΑ με Δανία για Γροιλανδία

Αμερικανικές βάσεις στο νησί
ΔΙΕΘΝΗ
19/09/2026 21:17

Την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ, Δανίας, Γροιλανδίας ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Αμερική να αυξάνει εκθετικά τη στρατιωτική της παρουσία στο νησί.

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκλείει τα ειδησεογραφικά δίκτυα CNN, Politico και MSNOW από τον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τα για fake news σχετικά με την κυβέρνησή του.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης