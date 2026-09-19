Συμφωνία ΗΠΑ με Δανία για Γροιλανδία
Αμερικανικές βάσεις στο νησί
Την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ, Δανίας, Γροιλανδίας ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Αμερική να αυξάνει εκθετικά τη στρατιωτική της παρουσία στο νησί.
Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκλείει τα ειδησεογραφικά δίκτυα CNN, Politico και MSNOW από τον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τα για fake news σχετικά με την κυβέρνησή του.
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