Συμφωνία ΗΠΑ με Δανία για Γροιλανδία

Την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ, Δανίας, Γροιλανδίας ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Αμερική να αυξάνει εκθετικά τη στρατιωτική της παρουσία στο νησί.

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκλείει τα ειδησεογραφικά δίκτυα CNN, Politico και MSNOW από τον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τα για fake news σχετικά με την κυβέρνησή του.