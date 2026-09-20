Εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ

Άλλαξε το πρόγραμμα του ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο, μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε πληροφορίες για την εσπευσμένη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ αλλά αναλυτές αναφέρουν πως πρόκειται για τις νέες εχθροπραξίες μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι.

Τα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στον νότο ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας -μακριά από το Ριάντ, το οποίο δεν είχε απειληθεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τα Αμερικανικά μέσα η Τεχεράνη έστειλε επτά όρους μέσω του Κατάρ και απείλησε με «αποφασιστικό πόλεμο» αν απορριφθούν. Οι πρεσβείες των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή εξέδωσαν προειδοποιήσεις ασφαλείας.