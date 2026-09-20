Συναγερμός από τις επιθέσεις των Χούθι στην Σ. Αραβία
Σε τεντωμένο σχοινί
Σε μια τεντωμένη κλωστή ισορροπεί η παγκόσμια οικονομία, με τις νέες απειλές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών να επαναφέρουν εφιαλτικά σενάρια για τις τιμές στο πετρέλαιο και τον πληθωρισμό.
Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο, με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για μια νέα ενεργειακή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
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