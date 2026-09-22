Τέλος στο αμερικανικό εμπάργκο όπλων στη Γουατεμάλα

Η Γουατεμάλα παρέλαβε τη Δευτέρα αμερικανικό στρατιωτικό υλικό για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια, σηματοδοτώντας το τέλος του εμπάργκο όπλων που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα.

AP Photo/Moises Castillo

Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας, Μπερνάντο Αρέβαλο, ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα λάβουν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό συνολικής αξίας περίπου 5 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών και την προστασία του πληθυσμού.

Τι περιλαμβάνει το πρώτο φορτίο

Στο πρώτο φορτίο που έφτασε στη Γουατεμάλα περιλαμβάνονται τουφέκια, πολυβόλα και εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων. Το στρατιωτικό υλικό περιλαμβάνει επίσης εξοπλισμό για επιχειρήσεις νυχτερινής κατόπτευσης, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας. Η απόστολή εντάσσεται στη νέα περίοδο στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γουατεμάλας, μετά τη διακοπή των αμερικανικών αποστολών όπλων προς τη χώρα.

AP Photo/Moises Castillo

Το εμπάργκο και ο εμφύλιος πόλεμος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν σταματήσει τις αποστολές στρατιωτικού υλικού προς τη Γουατεμάλα το 1977, ενώ στη χώρα βρισκόταν σε εξέλιξη εμφύλιος πόλεμος. Η απόφαση είχε συνδεθεί με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η σύγκρουση ήταν ανάμεσα στις κρατικές δυνάμεις, παρατάξεις της άκρας αριστεράς και ακροδεξιές παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γουατεμάλα διήρκεσε από το 1960 έως το 1996 και άφησε πίσω του τουλάχιστον 200.000 νεκρούς. Στην πλειονότητά τους ήταν αυτόχθονες άμαχοι. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, μέλη των ενόπλων δυνάμεων είχαν την ευθύνη για πολλές σφαγές αμάχων, αλλά και για σειρά υποθέσεων σεξουαλικής βίας.