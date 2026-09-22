ΟΗΕ: Πυκνή διπλωματική κινητικότητα στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη ξεκινά η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με περισσότερους από 130 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ενώ η εβδομάδα αναμένεται να είναι γεμάτη ομιλίες, διμερείς συναντήσεις και διαβουλεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες.

Οι κρίσιμες επαφές στη Νέα Υόρκη

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες χωρών του Κόλπου. Βασικό θέμα θα είναι η επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Στην ατζέντα βρίσκεται και νέα συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει ανακοινώσει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έχει ανακοινώσει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο. Jeenah Moon, Pool Photo via AP

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται ακόμη ενημέρωση για το «Συμβούλιο για την Ειρήνη» του Τραμπ, που έχει ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Η Γαλλία σχεδιάζει επίσης νέα συνάντηση για τη λύση των δύο κρατών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες χωρών του Κόλπου AP Photo/Adam Gray

Οι απουσίες και οι παρουσίες που ξεχωρίζουν

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν αναμένεται να βρεθεί στη Νέα Υόρκη, καθώς την ίδια περίοδο προβλέπεται να βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Ο Αντόνιο Γκουτέρες υποβάθμισε τη σημασία της απουσίας, τονίζοντας τη δέσμευση της Κίνας στην πολυμέρεια και στον ΟΗΕ. Την Πέμπτη αναμένεται να μιλήσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ πριν από εκείνον έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Μαχμούντ Αμπάς. Η κυβέρνηση Τραμπ του αρνήθηκε ξανά βίζα και αναμένεται να μιλήσει μέσω βιντεοσύνδεσης.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ κατέβαλαν 827 εκατ. δολάρια σε οφειλές προς τον ΟΗΕ, ποσό που αποτελεί μέρος των περίπου 4 δις. δολαρίων που εξακολουθούν να οφείλουν.

Η 81η Γενική Συνέλευση είναι και η τελευταία του Αντόνιο Γκουτέρες ως γενικού γραμματέα, πριν ολοκληρώσει στο τέλος του 2026 τη δεκαετή θητεία του.