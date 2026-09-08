Τέλος στις εισαγωγές από τη Δυτική Όχθη βάζουν 12 χώρες

Δώδεκα χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, επιβάλλουν άμεσα εμπορικές κυρώσεις στους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Η κοινή αυτή απόφαση ανακοινώθηκε σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών.

Αιτία; Η έξαρση της βίας από εξτρεμιστές εποίκους κατά Παλαιστινίων και η ανεξέλεγκτη επέκταση των οικισμών, παράγοντες που τορπιλίζουν τη λύση των δύο κρατών.

Στο μέτωπο αυτό συμμετέχουν συνολικά 12 κράτη: Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Δανία, Ισπανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σουηδία.

Με κοινό ανακοινωθέν, ξεκαθαρίζουν ότι προχωρούν σε εθνικούς περιορισμούς στο εμπόριο αγαθών από οικισμούς που είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Την απόφαση συνυπέγραψαν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, βλέποντας την κατάσταση στην περιοχή να φτάνει στο αμήν.

«Η Δυτική Όχθη εκρήγνυται» – Τα μέτρα Γαλλίας και Βρετανίας

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, έδωσε το στίγμα μέσω X, τονίζοντας ότι το Παρίσι βάζει οριστικό τέλος στις εισαγωγές προϊόντων από την κατεχόμενη περιοχή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η Δυτική Όχθη βράζει εξαιτίας της φρενήρους επέκτασης των οικισμών, της βίας των εποίκων αλλά και τρομοκρατικών ενεργειών.

Στον ίδιο βηματισμό κιινείται και το Λονδίνο. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, ανακοίνωσε πλήρη απαγόρευση εισαγωγής αγαθών από τους παράνομους οικισμούς, ενεργοποιώντας παράλληλα ένα αυστηρό, ολοκληρωμένο καθεστώς κυρώσεων.