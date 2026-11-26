Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν και κάτοικοι της γύρω περιοχής απομακρύνθηκαν εσπευσμένα την Πέμπτη, έπειτα από έκρηξη και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μεγάλη πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε το Ιατρικό Κέντρο Erawan της Μπανγκόκ, τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:00 μ.μ., με τις αρχές να καλούν τον κόσμο να αποφύγει το σημείο. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, η δημοτική αρχή ενημέρωσε πως η φωτιά είχε περιοριστεί και κατασβεστεί πλήρως.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της μονάδας διύλισης και αποθήκευσης, Bangchak Corp., επιβεβαίωσε το συμβάν με ανάρτησή της στο Facebook, σημειώνοντας ότι τα αίτια της έκρηξης βρίσκονται υπό διερεύνηση. Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραφαν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται από τις εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται στα ανατολικά της Μπανγκόκ.

Το συγκεκριμένο διυλιστήριο, δυναμικότητας 120.000 βαρελιών την ημέρα, αποτελεί το πέμπτο μεγαλύτερο στη χώρα και το μοναδικό που λειτουργεί εντός αστικού ιστού. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2012, ανάλογο περιστατικό έκρηξης και πυρκαγιάς στην ίδια μονάδα είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενη κατοικημένη ζώνη, απαιτώντας δύο εβδομάδες εργασιών για την επαναλειτουργία του.