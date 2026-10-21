Βρετανία: 160 προσωπικότητες του κόσμου του πολιτισμού δηλώνουν την υποστήριξή τους για την Σάλι Ρούνεϊ

Σφοδρές αντιδράσεις από τον κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών έχει προκαλέσει η διακοπή της διανομής των βιβλίων της Ιρλανδής συγγραφέως Σάλι Ρούνεϊ (Sally Rooney) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της υποστήριξης που παρείχε η δημιουργός προς τη συλλογικότητα Palestine Action, η οποία έχει χαρακτηριστεί απαγορευμένη οργάνωση στη Βρετανία.

Σε μια κοινή ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του βρετανικού περιοδικού The New Statesman, 160 κορυφαίες προσωπικότητες του πολιτισμού —ανάμεσά τους οι Ανί Ερνό, Πολ Μεσκάλ και Τζούλιαν Μπαρνς— καταγγέλλουν το γεγονός αυτό και υπερασπίζονται τη συγγραφέα. «Η Σάλι Ρούνεϊ είναι συγγραφέας, όχι τρομοκράτης» υπογραμμίζουν στο κοινό τους μήνυμα, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε αυτό που θεωρούν πλήγμα για την ελευθερία της έκφρασης.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας όπως η βραβευμένη με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 καναδή ποιήτρια και ελληνίστρια Αν Κάρσον (Anne Carson), η Γαλλίδα Ανί Ερνό, ο Βρετανός Τζούλιαν Μπαρνς, η Ινδή Αρουντάτι Ρόι (Arundhati Roy) και ο Ιρλανδός Κολμ Τόιμπιν (Colm Tóibín).

Στους 160 υπογράφοντες περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα του σινεμά και της τηλεόρασης, ο Πολ Μέσκαλ και η Ντέιζι Εντγκαρ-Τζόουνς (Daisy Edgar-Jones), γνωστοί και από την μεταφορά του μπεστσέλερ της Σάλι Ρούνεϊ Normal People, η ηθοποιός Τίλντα Σουίντον (Tilda Swinton) και ο βρετανός σκηνοθέτης Τζόναθαν Γκλέιζερ (Jonathan Glazer).

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε η διακοπή τη πώλησης των βιβλίων της Σάλι Ρούνεϊ στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας της υποστήριξής της στην οργάνωση Palestine Action.

Η οργάνωση χαρακτηρίσθηκε τον Ιούλιο 2025 «τρομοκρατική» στο Ηνωμένο Βασίλειο από την κυβέρνηση των Εργατικών. Εκτοτε, κάθε οικονομική ή υλική υποστήριξη προς αυτή είναι απαγορευμένη.

Η Σάλι Ρούνεϊ ανακοίνωσε τον Αύγουστο 2025 μέσω της The Irish Times την πρόθεσή της να χορηγεί μέρος των εσόδων από τα πνευματικά της δικαιώματα, ανάμεσά τους και τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διασκευές των έργων της, στην φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση.

Στην επιστολή τους οι υπογράφοντες καταγγέλλουν ένα μέτρο «βασισμένο σε μία δρακόντεια και κακοσχεδιασμένη αντιτρομοκρατική νομοθεσία» που συνιστά «προσβολή των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας της έκφρασης, που θεωρούνται από μακρού δεδομένες στην χώρα αυτή».

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την λογοκρισία, ευθεία ή έμμεση», γράφουν ζητώντας από τον πρωθυπουργό Αντι Μπέρναμ «να αλλάξει πορεία τροποποιώντας την νομοθεσία που μας οδήγησε σε αυτό το σημείο κατασταλτικού παραλογισμού».

Από την απαγόρευση της Palestine Action, περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά την διάρκεια διαδηλώσεων υποστήριξης, σύμφωνα με την οργάνωση Defend Our Juries.

Η Χούντα Αμπόρι, εκ των ιδρυτών της Palestine Action, βρίσκεται σε δικαστικό μπρα-ντε-φερ με την κυβέρνηση για την ανατροπή της απαγόρευσης. Η υπόθεση θα εξετασθεί στις αρχές Νοεμβρίου ενώπιον του βρετανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου.