(Βίντεο)Αυτοκίνητο πέρασε ξυστά από κορίτσι με πατίνι στην Πολωνία

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν στην Πολωνία, όταν ένας 21χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παραλίγο να παρασύρει ένα κορίτσι που κινούνταν με πατίνι στο πεζοδρόμιο.

Ο νεαρός οδηγός πέρασε με μεγάλη ταχύτητα από κυκλικό κόμβο, με το όχημά του να βγαίνει εκτός πορείας και να κατευθύνεται προς το πεζοδρόμιο.

Το κορίτσι γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Το αυτοκίνητο πέρασε ξυστά από δίπλα του, προτού συνεχίσει την ανεξέλεγκτη πορεία του.

Η σύγκρουση με έναν φράχτη δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει το όχημα. Αφού έσπασε την περίφραξη, πέρασε πάνω από το κιγκλίδωμα μιας γέφυρας και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η πολωνική Αστυνομία, αποτυπώνοντας την επικίνδυνη πορεία του αυτοκινήτου και τα δευτερόλεπτα που θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε τραγωδία.

Ο 21χρονος και ο συνεπιβάτης του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο άνδρες ήταν νηφάλιοι.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ ο νεαρός οδηγός αναμένεται να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Για το κορίτσι που βρέθηκε στην πορεία του οχήματος, όλα κρίθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.