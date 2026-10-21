Κρεμλίνο: Η πρόοδος για την Ουκρανία είναι δυνατή

Το Κρεμλίνο, δήλωσε σήμερα, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ότι η πρόοδος για τη διευθέτηση της πολεμικής σύρραξης με την Ουκρανία, είναι «θεωρητικά δυνατή», αλλά πολλά, εξαρτώνται από τις αποφάσεις του Κιέβου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις του, ανέφερε, ότι σε περίπτωση που η Ουκρανία δεν καταφέρει να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις, η κατάσταση για το Κίεβο, θα είναι η χειρότερη.

Ο Πεσκόφ, φέρεται να δήλωσε, ότι οι αμερικανικές προτάσεις για την Ουκρανία, θα εξεταστούν από την Ρωσία, ενώ σοβαρές και μακράς διαρκείας, θα είναι οι συνομιλίες του βλαντίμιρ Πούτιν με τον Στηβ Γουίτκοφ.