Σουηδία: Τέλος εποχής για Κρίστερσον

Ο Ουλφ Κρίστερσον ανακοίνωσε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία της Σουηδίας, μετά την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής.

Το μπλοκ της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής τη Σοσιαλδημοκράτισσα Μαγκνταλένα Άντερσον, επικράτησε οριακά.

Συνολικά εξασφάλισε 176 έδρες στο κοινοβούλιο. Το δεξιό μπλοκ του Κρίστερσον έμεινε στις 173. Η διαφορά ήταν μόλις τρεις έδρες.

«Εναπόκειται πλέον στον πρόεδρο της Βουλής να προβεί στα βήματα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης», ανέφερε ο Κρίστερσον σε επιστολή του.

Όπως σημείωσε, ζήτησε να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ώστε η διαδικασία να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση.

Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στη Μαγκνταλένα Άντερσον και στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.

Το αριστερό μπλοκ δεν είναι ενιαίο. Τα κόμματα που το απαρτίζουν θα πρέπει να βρουν κοινό έδαφος για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η διαδικασία αναμένεται δύσκολη, καθώς οι συσχετισμοί στη νέα Βουλή είναι οριακοί.

Την ίδια ώρα, η συμμαχία της δεξιάς με την ακροδεξιά παραμένει ισχυρή. Το μπλοκ του Κρίστερσον έχασε τις εκλογές με διαφορά περίπου 50.000 ψήφων.

Η επόμενη κυβέρνηση θα κριθεί πλέον στις διαπραγματεύσεις.

Για τη Σουηδία ανοίγει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο, με την Άντερσον να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.