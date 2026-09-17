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Ιρλανδία: Πάλι εκτός Eurovision

ΔΙΕΘΝΗ
17/09/2026 16:22
Ιρλανδία: Πάλι εκτός Eurovision
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Valentina Petrova -AP

Η RTÉ, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας, ανακοίνωσε ότι η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision για το 2027.

Όπως συμπλήρωσε στην ανακοίνωσή του ο σταθμός δήλωσε ότι δεν θα μεταδόσει τον διαγωνισμό.

Είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι η Ιρλανδία δεν είχε συμμετάσχει ούτε πέρυσι στον διαγωνισμό.

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