Ιρλανδία: Πάλι εκτός Eurovision
Η RTÉ, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας, ανακοίνωσε ότι η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision για το 2027.
Όπως συμπλήρωσε στην ανακοίνωσή του ο σταθμός δήλωσε ότι δεν θα μεταδόσει τον διαγωνισμό.
Είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι η Ιρλανδία δεν είχε συμμετάσχει ούτε πέρυσι στον διαγωνισμό.
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