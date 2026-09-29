Σλoβακία: Νεκρή γυναίκα και δύο τραυματίες- Επίθεση σε σχολείο

Μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε σχολείο του Στασκόφ στην Σλοβακία. Μία 61χρονη έχασε την ζωή της και δύο τραυματίστηκαν.

Σοκ προκάλεσε προκάλεσε σε χωρίο της Σλοβακίας μαθητής που επιτέθηκε με μαχαίρι σε σχολείο.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, απεβείωσε μία 61χρονη γυναίκα. Επίσης υπήρξαν και δύο τραυματίες.

Ειδικότερα, το θύμα που υπέκυψε είχε τραυματιστεί στο στήθος με μαχαίρι, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, προσθέτοντας ότι οι δύο τραυματίες είναι μια 44χρονη γυναίκα και ένα παιδί, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.