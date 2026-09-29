Κύπρος: Τέσσερις συλλήψεις σε αστυνομικές επιχειρήσεις

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια οργανωμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα σε όλη την Κύπρο. Οι έλεγχοι έγιναν σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με την Αστυνομία να προχωρά παράλληλα σε ελέγχους οδηγών και επιβατών.

Οι συλλήψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρακοή δικαστικού διατάγματος.

Στο μικροσκόπιο οδηγοί και υποστατικά

Συνολικά ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 397 οδηγοί και 111 επιβάτες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 33 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 199 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ καταγράφηκαν και έξι διερευνώμενες υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων.

Από τις συνολικές καταγγελίες, οι 110 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Παράλληλα, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Έλεγχοι για αλκοόλ και ναρκωτικά

Η Αστυνομία πραγματοποίησε ακόμη 88 ελέγχους αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν δύο καταγγελίες. Παράλληλα, έγιναν τέσσερις προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ, χωρίς να καταγραφεί κανένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά. Σύμφωνα με την Αστυνομία, περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.