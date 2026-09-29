Η νέα εποχή του οίκου Gucci έχει την υπογραφή του Demna

Σε μια προσπάθεια να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα της Gucci και να επαναφέρει τον οίκο σε τροχιά ανάπτυξης, ο Demna παρουσίασε στο Μιλάνο την πρώτη ολοκληρωμένη συλλογή, που όπως είπε, αποτυπώνει τη δική του προσωπική καλλιτεχνική κατεύθυνση για την εταιρία.

AP Photo/Luca Bruno

Η επίδειξη, με τίτλο «The Store Show», πραγματοποιήθηκε σε έναν χώρο που έμοιαζε με μια σειρά από σύγχρονα καταστήματα σε ουδέτερους τόνους. Η επιλογή του σκηνικού δεν ήταν τυχαία, καθώς η Gucci θέλησε να δώσει μια πρώτη εικόνα για το πώς θα μπορούσε να μεταφραστεί η αισθητική του Demna και στα μελλοντικά καταστήματα του οίκου.

Στην πασαρέλα παρουσιάστηκαν διαδοχικά ανδρικές και γυναικείες δημιουργίες, με έντονους ώμους, κοψίματα και ογκώδη πανωφόρια να ξεχωρίζουν. Τα βλέμματα έκλεψαν και τα διάσημα μοντέλα που συμμετείχαν, ανάμεσά τους, οι Rosie Huntington-Whiteley, Anok Yai, Alex Consani και Candice Swanepoel.

Candice Swanepoel AP Photo/Luca Bruno

Ο Demna ανέλαβε τη θέση του δημιουργικού διευθυντή της Gucci τον Ιούλιο του 2025, μετά την αποχώρηση του Sabato De Sarno. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Balenciaga καλείται πλέον να διαμορφώσει τη νέα αισθητική πορεία ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους οίκους ειδών πολυτελείας στον κόσμο.

«Η Gucci κινείται εύκολα ανάμεσα στην αριστοκρατία και την ποπ κουλτούρα, τη Φλωρεντία και το Χόλιγουντ, την κληρονομιά και τη μαζική επιθυμία, το να ανήκεις και το να επαναστατείς», δήλωσε ο ίδιος, περιγράφοντας τη φιλοσοφία του.

Με τον Demna στο τιμόνι, η Gucci επιχειρεί να επανασυστήσει τον εαυτό της AP Photo/Luca Bruno

Η παρουσίαση έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την Gucci. Οι πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 3% το δεύτερο τρίμηνο, αν και η πτώση ήταν μικρότερη από τις προβλέψεις, με την ισχυρή ζήτηση στις ΗΠΑ να προσφέρει σημαντική στήριξη.

Παράλληλα, η απόφαση της Gucci να διαθέσει νέα sneakers με την ένδειξη «Made in China», έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τη σχέση του οίκου με την παραδοσιακή ιταλική παραγωγή.

Και κάπως έτσι, με τον Demna στο τιμόνι, η Gucci επιχειρεί να επανασυστήσει τον εαυτό της, ισορροπώντας όμως ανάμεσα στην κληρονομιά της και σε μια πιο σύγχρονη, ανατρεπτική ταυτότητα.