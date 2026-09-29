Παραστού Αχμαντί: Καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό

Σε 74 χτυπήματα με μαστίγιο καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό η Ιρανή τραγουδίστρια Παραστού Αχμαντί, επειδή εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ σε συναυλία που μεταδόθηκε στο διαδίκτυο. Το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση χωρίς νέα ακρόαση.

Η συναυλία που έγινε viral

Η 29χρονη τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί τον Δεκέμβριο του 2024 με μαύρο, αμάνικο φόρεμα και χωρίς να καλύπτει τα μαλλιά της. Η συναυλία μεταδόθηκε μέσω YouTube και το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Η Αχμαντί τραγούδησε μαζί με άνδρες μουσικούς. Η εμφάνισή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οι ιρανικές αρχές κινήθηκαν δικαστικά εναντίον της.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Εκτός από τα 74 χτυπήματα με μαστίγιο, η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει διετή απαγόρευση συμμετοχής σε οπτικοακουστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αλλά και διετή απαγόρευση εξόδου από το Ιράν.

Τον Ιούνιο, η Αχμαντί και ακόμη οκτώ μέλη του συγκροτήματος και της ομάδας παραγωγής είχαν καταδικαστεί για αδικήματα που περιλάμβαναν την προσβολή της δημόσιας ευπρέπειας μέσω δημοσίευσης υλικού που χαρακτηρίστηκε «άσεμνο και ανήθικο».

Ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι η συναυλία δεν αποτελούσε έγκλημα και ότι επιλέχθηκε μία από τις αυστηρότερες διαθέσιμες ποινές, ενώ υπήρχαν και ηπιότερες κυρώσεις, όπως πρόστιμα. Η έφεση απορρίφθηκε χωρίς ακρόαση.

Αντιδράσεις από τον καλλιτεχνικό χώρο

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τραγουδίστρια Γκουγκούς εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην Αχμαντί, ενώ ο μουσικός Χοσεΐν Αλιζαντέ δήλωσε ότι θα δεχόταν ο ίδιος τα 74 χτυπήματα αντί για εκείνη.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγγείλει επανειλημμένα τη χρήση της μαστίγωσης από τις ιρανικές αρχές, χαρακτηρίζοντάς την σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο την υποχρεωτική χρήση του χιτζάμπ στο Ιράν και τους περιορισμούς στην καλλιτεχνική έκφραση. Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί βρέθηκαν στο επίκεντρο των μαζικών διαδηλώσεων του 2022 μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί.

Η Αχμαντί δεν είναιι η πρώτη γυναίκα που τιμωρείται με 74 χτυπήματα με μαστίγιο για παραβίαση των κανόνων εμφάνισης. Τον Ιανουάριο του 2024, την ίδια ποινή υπέστη η Κούρδη-Ιρανή ακτιβίστρια Ρόγια Χεσμάτι.