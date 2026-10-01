Όταν η υψηλή ραπτική συναντά τη σύγχρονη τέχνη: Joana Vasconcelos και Valentino

Η Πορτογαλίδα εικαστικός Joana Vasconcelos παρουσιάζει μια νέα έκθεση, όπου η τέχνη συναντά την υψηλή ραπτική μέσα από την κληρονομιά του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani.

AP Photo/Matt Sayles

Η έκθεση «Venus – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos» παρουσιάστηκε αρχικά στο Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti στη Ρώμη. Τώρα μεταφέρεται στο MAAT Museum της Λισαβόνας, με διαφορετική προσέγγιση και μια εμπλουτισμένη επιλογή έργων σε σχέση με εκείνα που παρουσιάστηκαν στην ιταλική πρωτεύουσα.

Η νέα αυτή έκθεση δημιουργεί έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε 13 μνημειώδη γλυπτά της Vasconcelos και 39 δημιουργίες του Valentino Garavani, προκαλώντας τους επισκέπτες να δουν και να αντιληφθούν τα έργα από μια διαφορετική οπτική.

Κεντρικό έργο της έκθεσης είναι το «Valkyrie Venus». Εμπνευσμένες από τις Βαλκυρίες της σκανδιναβικής μυθολογίας, οι μυθικές αυτές μορφές μετατρέπονται σε φύλακες. Παράλληλα, η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς και του έρωτα για τους Ρωμαίους, λειτουργεί ως γέφυρα προς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Valentino.

Το έργο δημιουργήθηκε ειδικά για την έκθεση από την καλλιτέχνιδα και το Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, σε συνεργασία με εννέα οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενδυνάμωσης των γυναικών και της κοινωνικής ένταξης.

Με μήκος 13 μέτρων, το έργο καταλαμβάνει επιβλητικά τον εκθεσιακό χώρο, δημιουργώντας μια ιδανική ισορροπία με τις μοναδικές δημιουργίες του Valentino.

Η Joana Vasconcelos είναι Πορτογαλίδα εικαστικός με περισσότερες από τρεις δεκαετίες διεθνούς παρουσίας. Είναι γνωστή για τα μεγάλης κλίμακας γλυπτά και τις εικαστικές εγκαταστάσεις της.

Η έκθεση «Venus – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos» ανοίγει για το κοινό στις 2 Οκτωβρίου.

Η έκθεση αποτελεί μέρος μιας σειράς νέων εγκαινίων που πραγματοποιούνται με αφορμή τη 10η επέτειο του Μουσείου Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Τεχνολογίας στη Λισαβόνα.