Νετανιάχου: «Πραγματικός ήρωας» ο πιλότος της flydubai

Ο Ινδός πιλότος Σμιτ Ματσάρ τραυματίστηκε σοβαρά μέσα στο πιλοτήριο, όταν ο συγκυβερνήτης φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι.

Παρά τα τραύματά του, ο πιλότος κατάφερε να αντιδράσει. Άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου και έδωσε τη δυνατότητα σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

«Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Στο ίδιο μήνυμα εξήρε το θάρρος του Ματσάρ και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση. Μεταξύ των επιβατών βρίσκονταν και Ισραηλινοί υπήκοοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Ο συγκυβερνήτης, υπήκοος Ομάν, φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Μετά την επέμβαση των επιβατών και του πληρώματος, το αεροσκάφος οδηγήθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Πιλότος που μίλησε στην ισραηλινή τηλεόραση υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης είχε προσληφθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Όπως ανέφερε, προσευχόταν πολλές φορές μέσα στην ημέρα και απέφευγε να κάνει χειραψία με γυναίκες.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ινδό πιλότο «πραγματικό ήρωα», υπογραμμίζοντας ότι η αντίδρασή του απέτρεψε μια πιθανή αεροπορική τραγωδία.