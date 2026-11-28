Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Περού, μετά από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Σαναμπάμπα της περιφέρειας Αγιακούτσο, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Κατά την συντριβή έχασαν τη ζωή τους οχτώ άνθρωποι και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά.

Ειδικότερα, το ελικόπτερο Mi-17 επέστρεφε από αποστολή διάσωσης στρατιωτικής περιπόλου που είχε εγκλωβιστεί στην κοιλάδα των ποταμών Απουρίμακ, Ένε και Μαντάρο. Οι νεκροί είναι τα πέντε από τα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου και οι τρεις στρατιωτικοί που είχαν απεγκλωβιστεί νωρίτερα.

Επέζησε ο πιλότος

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το περουβιανό υπουργείο Άμυνας, μοναδικός επιζών είναι ο πιλότος του ελικοπτέρου, ο οποίος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Λίμα.

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Πρόκεται για τη δεύτερη συντριβή Mi-17 φέτος στο Περού. Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο, στρατιωτικό ελικόπτερο αυτού του τύπου, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης πλημμυροπαθών, συνετρίβη στην περιφέρεια Αρεκίπα (νότια) παρασύροντας στον θάνατο τους 15 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους επτά ανήλικοι.