Συναγερμός σήμανε χθες στο αεροδρόμιο της Κολωνίας- Βόννης στη Γερμανία, όταν έγιναν αναφορές για drone.

Το αεροδρόμιο “παρέλυσε”, αναστέλλοντας την λειτουργία του για δύομιση ώρες.

Το drone, αγνώστου προελεύσεως, εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο της περιοχής αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι γερμανικές Αρχές διερεύνησαν το περιστατικό και η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με τις πτήσεις να διεξάγονται κανονικά.