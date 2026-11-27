Μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο εορταστικό μονοπάτι φωτός «Glow Wild» του Kew Wakehurst, που επέστρεψε για 13η χρονιά, μεταμορφώνοντας τον βοτανικό κήπο στο Δυτικό Σάσεξ της Αγγλίας με εγκαταστάσεις φωτός εμπνευσμένες από τη φύση και την προστασία της Αρκτικής.

Περισσότερα από 2.000 χειροποίητα φαναράκια, και εγκαταστάσεις, εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες, που συναντούν φωτεινές αναπαραστάσεις πολικών αρκούδων, λύκων και επιβλητικών αλόγων.

Στην ατμοσφαιρική ηχητική επένδυση ακούγονται ηχογραφήσεις με τη συμμετοχή ηθοποιών, όπως οι Ντάνιελ Κρεγκ, Ορλάντο Μπλουμ, Ολίβια Κόλμαν, Κάρεϊ Μάλιγκαν και Στάνλεϊ Τούτσι.

Στη διαδρομή μήκους περίπου 1,6 χιλιομέτρων ξεχωρίζει ένα φαναράκι που δημιούργησε η ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, η πρώτη επίσημη πρέσβειρα του Wakehurst. Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές εγκαταστάσεις βρίσκεται ένα παγόβουνο ύψους πέντε μέτρων, περιτριγυρισμένο από περισσότερα από 50 φωτεινά φαναράκια πιγκουίνων και 1.000 φωτιζόμενα ψάρια. Το έργο έχει σχεδιαστεί από την καλλιτέχνιδα Kerith Ogden.

Πηγή βίντεο: TikTok Mollie