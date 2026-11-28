«Μου έδωσαν έναν λόγο για να βγω από το νοσοκομείο. Θα μου δώσουν έναν λόγο για να φτάσω μέχρι το τέλος αυτής της δοκιμασίας»

«Μου έδωσαν έναν λόγο για να βγω από το νοσοκομείο. Θα μου δώσουν έναν λόγο για να φτάσω μέχρι το τέλος αυτής της δοκιμασίας» Andy Buchanan/Pool Photo via AP

Με δακρυσμένα μάτια η Κέιτ Μίντλετον περιγράφει πως κατάφερε να αντλήσει την δύναμη από τα παιδιά της κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο. Σε απόσπασμα του νέου ντοκιμαντέρ «Heal» («Θεραπεύομαι»), που θα προβληθεί την Κυριακή, η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναφέρεται στις δύσκολες στιγμές της νοσηλείας της και στους λόγους που την κράτησαν όρθια.

Το ημίωρο ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, θα μεταδοθεί από το βρετανικό BBC, το αμερικανικό NBC, καθώς και από τηλεοπτικά δίκτυα του Καναδά και της Αυστραλίας.

Η Πριγκίπισσα εμφανίζεται να συμμετέχει στο «Three Peaks Challenge», μια απαιτητική δοκιμασία που περιλαμβάνει την ανάβαση στις υψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας μέσα σε 24 ώρες.

Τι την έκανε να δακρύσει

Στο απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής, η Κέιτ βρίσκεται στο Σκάφελ Πάικ της Αγγλίας, έχοντας ήδη ανέβει στην κορυφή του Μπεν Νέβις στη Σκωτία.

Ο αδελφός της, Τζέιμς Μίντλετον, της βάζει να ακούσει τα ηχογραφημένα μηνύματα των παιδιών της, τα οποία του είχε στείλει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Η πριγκίπισσα δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της ακούγοντας τις φωνές του 13χρονου Τζορτζ, της 11χρονης Σάρλοτ και του 8χρονου Λούις.

Σκουπίζοντας τα δάκρυά της, η Κέιτ αναφέρεται στη δύναμη που της έδωσαν τα παιδιά της κατά τη διάρκεια της περιπέτειας με την υγεία της.

«Μου έδωσαν έναν λόγο για να βγω από το νοσοκομείο. Θα μου δώσουν έναν λόγο για να φτάσω μέχρι το τέλος αυτής της δοκιμασίας», λέει χαρακτηριστικά.

Την Παρασκευή, η Κέιτ έθεσε υπό την αιγίδα της το ίδρυμα Christie, ένα από τα σημαντικότερα αντικαρκινικά κέντρα της Ευρώπης.