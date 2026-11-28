Στιγμές αγωνίας έζησαν επιβάτες σε αεροσκάφη της American Airlines, όταν τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ τροχοδρομούσαν για αναχώρηση στην Ουάσινγκτον DC την Παρασκευή.

Ειδικότερα, το ένα αεροσκάφος «ακούμπησε το φτερό» του άλλου περίπου στις 5:10 μ.μ. τοπική ώρα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Ευτυχώςμ δεν υπήρξαν τραυματίες, ενώ παράλληλα η FAA σχεδιάζει να διερευνήσει το περιστατικό.

Τα δύο αεροσκάφη επέστρεψαν στην πύλη και αποσύρθηκαν από την υπηρεσία, ώστε να επιθεωρηθούν από συνεργεία συντήρησης, ανακοίνωσε η American Airlines.

«Η πτήση 638 της American Airlines ακούμπησε το φτερό της πτήσης 2152 της American Airlines ενώ τροχοδρομούσε για αναχώρηση», όπως ανέφερε η FAA.

Σε ηχογράφηση ακούγονται ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να λένε ότι δύο Boeing 737 ακούμπησαν μεταξύ τους στον διάδρομο του αεροδρομίου. Οι ελεγκτές ζήτησαν την άμεση ανταπόκριση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πυροσβεστών στο αεροσκάφος και στη συνέχεια έδωσαν εντολή στα αεροσκάφη να επιστρέψουν στην πύλη.

Τα «ακροπτερύγια και των δύο Boeing 737-800 ήρθαν σε επαφή», ανέφερε η American Airlines σε ανακοίνωσή της. Η εταιρεία πρόσθεσε επίσης ότι εργάζεται για να μεταφέρει το συντομότερο δυνατό στους προορισμούς τους τους επιβάτες που επηρεάστηκαν και απομακρύνθηκαν από τα δύο αεροσκάφη.