Drones, τεχνητή νοημοσύνη και ρομπότ πρωταγωνιστούν σε έναν φουτουριστικό διαγωνισμό χριστουγεννιάτικων σπιτιών από τζίντζερμπρεντ.

Ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude σε μορφή μπισκότου τζίντζερμπρεντ, αλλά και ρομπότ και drones είναι μερικές από τις δημιουργίες που συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό χριστουγεννιάτικων σπιτιών από μπισκότο τζίντζερμπρεντ, στο Μουσείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού της Στοκχόλμης.

Το μουσείο παρουσίασε τις φετινές συμμετοχές, με θέμα «Το μέλλον – πώς θα ζούμε σε 100 χρόνια από σήμερα;», φιλοξενώντας συνολικά 161 βρώσιμες δημιουργίες.

Χρησιμοποιώντας ζύμη και γλάσο, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν τις δικές τους εκδοχές για το πώς φαντάζονται τα σπίτια, τις γειτονιές και τα αγαπημένα τους μέρη στο μέλλον.

«Αυτό που παρατηρούμε στις φετινές συμμετοχές είναι ότι υπάρχουν πολλά ρομπότ. Υπάρχουν επίσης πολλά πράγματα που σχετίζονται με το διάστημα. Υπάρχει ζωή στον Άρη, υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη για πρώτη φορά, υπάρχουν και τρισδιάστατοι εκτυπωτές», δήλωσε η παραγωγός της έκθεσης, Elisabet Norin.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για 36η χρονιά και κάθε χρόνο προσελκύει συμμετέχοντες όλων των ηλικιών και επιπέδων δεξιοτήτων, από παιδιά μέχρι επαγγελματίες αρχιτέκτονες και ζαχαροπλάστες.