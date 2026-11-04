Συνελήφθη ισοβίτης που είχε αποδράσει από φυλακή του Τενεσί

Συνελήφθη χθες στο Μιζούρι ο 28χρονος Τζέικομπ Άλεν Μόρλεϊ, ο οποίος είχε αποδράσει από φυλακή του Τενεσί στις 25 Οκτωβρίου, ενώ εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για δολοφονία συναδέλφου του.

Η σύλληψή του έγινε έπειτα από εννέα ημέρες αναζήτησης και μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Στο φορτηγό που οδηγούσε εντοπίστηκαν τρία κλεμμένα πυροβόλα όπλα.

Ο Μόρλεϊ είχε απόδράσει από το σωφρονιστικό συγκρότημα Northwest Correctional Complex, στην πόλη Τίπτονβιλ του Τενεσί. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να περνά τον φράχτη της φυλακής, περίπου στις 23:30, φορώντας ακόμη τη στολή του κρατουμένου.

Λίγες ώρες αργότερα έκλεψε φορτηγό από κοντινή αγροτική εγκατάσταση και εξαφανίστηκε. Η αναζήτησή του επεκτάθηκε σε περισσότερες από μία πολιτείες.

Πώς εντοπίστηκε ο 28χρονος

Καθοριστική για τη σύλληψή του ήταν πληροφορία που έφτασε στο Γραφείο Ερευνών του Τενεσί και τον τοποθετούσε σε ακίνητο στο Ιλινόι. Από εκεί είχε κλαπεί ακόμη ένα φορτηγό.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων και εντόπισαν το όχημα να κινείται στο Μιζούρι. Ακολούθησε επιχείρηση παρακολούθησης με τη συμμετοχή τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών και ελικοπτέρου της αστυνομίας του Κάνσας Σίτι.

Ο δραπέτης κατευθύνθηκε προς την κομητεία Κάρολ, όπου επιχείρησε να εγκαταλείψει τον δρόμο. Ωστόσο, το φορτηγό του κόλλησε στη λάσπη. Στις 11:34 το πρωί, τοπική ώρα, αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων του Μιζούρι τον συνέλαβαν χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Στην έρευνα του οχήματος βρέθηκαν δύο τουφέκια και μία καραμπίνα, τα οποία είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα.

Η δολοφονία για την οποία καταδικάστηκε

Ο Μόρλεϊ εξέτιε ισόβια για τη δολοφονία του Κόντι Μπέρτσφιλντ το 2022. Οι δύο άνδρες εργάζονταν στην ίδια εταιρεία κατασκευής ξύλινων παλετών και είχαν αναπτύξει φιλική σχέση.

Η σορός του Μπέρτσφιλντ είχε εντοπιστεί μέσα σε μεταλλικό κουτί, κρυμμένο κάτω από το σπίτι του δράστη. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι είχε πυροβοληθεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ο 28χρονος καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2025 για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, αλλά και για άλλα αδικήματα. Μετά την απόδρασή του είχε ενταχθεί στη λίστα των πλέον καταζητούμενων του Γραφείου Ερευνών του Τενεσί. Για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του προσφέρθηκε αμοιβή που έφτασε τα 17.500 δολάρια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, το FBI, η Υπηρεσία Ομοσπονδιακών Δικαστικών Επιμελητών και η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας. Η απόδραση έφερε, παράλληλα, ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφαλείας της συγκεκριμένης φυλακής, όπου έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά βίας.

Πηγή Βίντεο: X – Tennesse Bureau of Investigation