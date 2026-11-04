Βίντεο Ντοκουμέντο: Στη δημοσιότητα πύραυλοι σε υπόγεια τούνελ του Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν πλάνα που δείχνουν επιθεώρηση απόρρητων ναυτικών πυραυλικών σηράγγων στο νότιο Ιράν.

Τα πλάνα φέρονται να δείχνουν τον εκπρόσωπο του Ανώτατου Ηγέτη στους Φρουρούς της Επανάστασης να επισκέπτεται υπόγειες εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται αντιπλοϊκοί πύραυλοι και ταχύπλοα σκάφη επίθεσης.

Οι εγκαταστάσεις αποτελούν μέρος της ναυτικής αμυντικής υποδομής του Ιράν, σχεδιασμένης για την προστασία στρατιωτικών μέσων και την υποστήριξη επιχειρήσεων κατά πλοίων στη θάλασσα.

Μήπως αυτό προοριζόταν ως προειδοποίηση;

Η δημοσιοποίηση εκλαμβάνεται από διπλωματικούς και στρατιωτικούς αναλυτές ως μια προσεκτικά υπολογισμένη ενέργεια επικοινωνιακής αποτροπής.Με τον τρόπο αυτό λένε αναλυτές η ιρανική ηγεσία υπενθυμίζει διεθνώς τις ασύμμετρες δυνατότητες που διαθέτει.