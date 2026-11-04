Η 24χρονη δρομέας κατέρρευσε στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης

Η Ρέιτσελ έχασε την ζωή της δύο μίλια πριν τον τερματισμό

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης την Κυριακή, όταν η 24χρονη Ρέιτσελ Άπα κατέρρευσε στο Σέντραλ Παρκ, μόλις δύο μίλια πριν ολοκληρώσει τον πρώτο μαραθώνιο της ζωής της.

Η Ρέιτσελ, καταγόμενη από την Πενσιλβάνια και πρώην παίκτρια χόκεϊ επί χόρτου στο Πανεπιστήμιο Μπάκνελ, είχε αφιερώσει μήνες προετοιμασίας για τον αγώνα των 26,2 μιλίων. Η άτυχη κοπέλα έτρεχε με την ομάδα Champions του Ιδρύματος Πάρκινσον προς τιμήν του παππού της, ο οποίος πέθανε από τη νόσο του Πάρκινσον το 2022.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Ρέιτσελ άρχισε να αισθάνεται πόνο περίπου στο 18ο μίλι, στέλνοντας μηνύματα στον πατέρα της που έγραφαν «Αχ», υποδηλώνοντας τον πόνο και την κούραση που αισθανόταν. Συνέχισε να τρέχει και έφτασε περίπου στο 24ο μίλι πριν καταρρεύσει.

Θεατές του μαραθωνίου έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν, με δύο γιατρούς να παρέχουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Το ιατρικό προσωπικό του αγώνα έφτασε με απινιδωτή, προτού η Ρέιτσελ μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η Ρέιτσελ άφησε την τελευταία της πνοή λίγο αργότερα εκείνο το βράδυ.

Ο πατέρας της, Στιβ Άπα, δήλωσε στους New York Times ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από ραβδομυόλυση. Πρόκειται για μια σπάνια και δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση κατά την οποία ο κατεστραμμένος μυϊκός ιστός διασπάται και απελευθερώνει επιβλαβείς ουσίες στην κυκλοφορία του αίματος.

Ωστόσο, διερευνάται ιατροδικαστική έρευνα, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή επίσημη αιτία θανάτου.

Πηγή: X