Μια νύχτα στις Άλπεις που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία

Διασώστες πάλευαν μέχρι το πρωί για να σώσουν 20χρονο ορειβάτη

Μια περιπέτεια που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία εκτυλίχθηκε στις αυστριακές Άλπεις, όταν ένας 20χρονος ορειβάτης εγκλωβίστηκε σε υψόμετρο 2.600 μέτρων, μέσα σε πολικές συνθήκες, χωρίς να μπορεί να συνεχίσει την πορεία του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Mühlbach Mountain Rescue Fotis Theocharis

Ο νεαρός, μαζί με δύο φίλους του από τη Γερμανία, επιχείρησαν να διασχίσουν τη δύσκολη ορειβατική διαδρομή Königsjodler, στο βουνό Hochkönig, αψηφώντας τόσο τις προειδοποιήσεις για την επικείμενη κακοκαιρία όσο και τις συστάσεις άλλης ορειβάτισσας. Όταν ο 20χρονος εξαντλήθηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει, κάλεσε σε βοήθεια. Οι δύο φίλοι του, ωστόσο, συνέχισαν την ανάβαση, αφήνοντάς τον πίσω, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της διαδρομής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Mühlbach Mountain Rescue Fotis Theocharis

Η επιχείρηση διάσωσης αποδείχθηκε πραγματικός αγώνας επιβίωσης. Το ελικόπτερο δεν μπορούσε να απογειωθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ έντεκα διασώστες χρειάστηκε να κινηθούν μέσα στη νύχτα, σε παγωμένο και εξαιρετικά επικίνδυνο έδαφος. Περίπου 20 εκατοστά χιονιού είχαν καλύψει το μονοπάτι, η ορατότητα ήταν περιορισμένη και ο κίνδυνος χιονοστιβάδων ήταν μεγάλος. Οι διασώστες έφτασαν τελικά στον νεαρό λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και τον κατέβασαν δεμένο μέσα από το βαθύ χιόνι.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Mühlbach Mountain Rescue Fotis Theocharis

Ύστερα από μια ολόκληρη νύχτα αγωνίας, η ομάδα έφτασε στο Erichhütte στις 8:18 το πρωί. Ο 20χρονος παρουσίαζε υποθερμία και, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ορεινής διάσωσης, δύσκολα θα είχε καταφέρει να επιβιώσει αν περνούσε ακόμη μία νύχτα στο βουνό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Mühlbach Mountain Rescue Fotis Theocharis

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από την αστυνομία των Άλπεων, ενώ οι διασώστες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: στο βουνό, η σωστή προετοιμασία και η εκτίμηση των καιρικών συνθηκών μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Και κάποιες φορές, η πιο γενναία απόφαση είναι να γυρίσεις πίσω.

Πηγή:σύμφωνα με δελτίο τύπου της Ορεινής Διάσωσης Mühlbach