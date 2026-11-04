Παγκόσμιος Συναγερμός: Κυβερνοεπίθεση και σε τράπεζα αίματος στη Γαλλία

Μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία σούπερ μάρκετ, τις καθηλώσεις αεροπλάνων οι χάκερς έβαλαν στο στόχαστρό τους εγκαταστάσεις ψύξης που χρησιμοποιούνται από την εθνική υπηρεσία αίματος της Γαλλίας. Οι χάκερς προσπάθησαν να ανεβάσουν την θερμοκρασία από τους μείον 30 βαθμούς στους 110 βαθμούς Κελσίου.

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας και είχε στόχο την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση δοχείων αποθήκευσης για το Γαλλικό Ίδρυμα Αίματος (EFS).Οι μονάδες αποθήκευσης, που συνήθως διατηρούνται στους μείον 30 βαθμούς Κελσίου για τη διατήρηση δειγμάτων αίματος δότη, φέρεται να επαναπρογραμματίστηκαν ώστε να φτάσουν τους 110 βαθμούς Κελσίου.

Η EFS είπε ότι ένας τεχνικός της εντόπισε αύξηση της θερμοκρασίας στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιτρέποντας τον εντοπισμό του περιστατικού.Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας είπε ότι το περιστατικό δεν προκάλεσε απώλειες επειδή η κυβερνοεπίθεση εντοπίστηκε εγκαίρως. Το αίμα που κρατείται εκεί χρησιμοποιείται για μεταγγίσεις.