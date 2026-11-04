Ρωσία: Drones χτύπησαν αποθήκη ηλεκτρονικού εμπορίου

Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη του ρωσικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon, στην περιοχή Κρασναντάρ της νοτιοδυτικής Ρωσίας, έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones, τα ξημερώματα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί εργαζομένων, ωστόσο θα αποσύρει τα εμπορεύματα που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις και θα ακυρώσει ορισμένες παραγγελίες.

Στόχος της επίθεσης έγινε το κέντρο εφοδιαστικής της εταιρείας στην Αντιγκέισκ. Από την επιδρομή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι κανένα μέλος του προσωπικού της δεν τραυματίστηκε. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι θα προχωρήσει στην απόσυρση των προϊόντων που ήταν αποθηκευμένα στο συγκεκριμένο κέντρο, ενώ κάποιες παραγγελίες που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα δεν θα εκτελεστούν.

Το Κίεβο κατηγορεί την εταιρεία ότι προμηθεύει τον ρωσικό στρατό. Προηγούμενες επιδρομές είχαν προκαλέσει ζημιές σε αποθήκη της στη Σαμάρα, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις στη Μαχατσκάλα, στον νότο της χώρας.

Οι επιθέσεις σε αποθήκες ρωσικών εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν ήδη προκαλέσει ζημιές που υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Φόβοι για εγκλωβισμένους στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε χθες φόβους ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στην περιοχή της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, οι αρχές έχουν ήδη καταμετρήσει τουλάχιστον 33 νεκρούς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον, αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Πηγή Βίντεο: X – MilitaryNewsUA