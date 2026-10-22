Συναγερμός στην Ταϊβάν για τον τυφώνα Τσάμπι . Ακυρώνονται πτήσεις

Κύματα άνω των έξι μέτρων και έντονες βροχοπτώσεις, με ανέμους που ξεπερνούν τα 227 χλμ./ώρα

Κύματα άνω των έξι μέτρων και έντονες βροχοπτώσεις, με ανέμους που ξεπερνούν τα 227 χλμ./ώρα HINT News

Κύματα άνω των έξι μέτρων και έντονες βροχοπτώσεις, με ανέμους που ξεπερνούν τα 227 χλμ./ώρα απειλούν τη νησιωτική χώρα.

ΗΤαϊβάν εξέδωσε προειδοποίηση για τον ισχυρό τυφώνα Τσάμπι, καθώς το φαινόμενο πλησιάζει το νησί, προκαλώντας ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή και αναγκάζοντας τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας να προσαρμόσουν το πρόγραμμα μεγάλης στρατιωτικής άσκησης.

Ο Τσάμπι, ο οποίος είχε φτάσει σε ένταση υπερτυφώνα και συγκαταλεγόταν στις ισχυρότερες καταιγίδες που έχουν εκδηλωθεί στον Ειρηνικό φέτος, μπορεί να εξασθένησε ελαφρώς την ωστόσο, οι ριπές των ανέμων κοντά στο κέντρο του εξακολουθούσαν να ξεπερνούν τα 227 χλμ./ώρα, σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA).