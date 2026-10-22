Γαλλία: 217 άτομα στη φυλακή μετά τα επεισόδια

Στη φυλακή οδηγήθηκαν 217 άτομα από τους 2.700 που συνελήφθησαν στη Γαλλία, μετά τις λεηλασίες και τα βίαια επεισόδια του περασμένου Σαββατοκύριακου. Τον απολογισμό ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Όπως ανέφερε, περίπου οι μισοί συλληφθέντες δεν είχαν προηγούμενο ποινικό μητρώο, ενώ οι περισσότεροι είναι άνδρες ηλικίας 18 έως 25 ετών. Ο υπουργός τάχθηκε επίσης υπέρ της αναστολής του δικαιώματος ψήφου για όσους κατηγορούνται για επιθέσεις και λεηλασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, περίπου 3.000 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν σε διάφορες γαλλικές πόλεις. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε ακροαριστερές ομάδες ότι επιχείρησαν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

Την ίδια ώρα, η έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel Paris θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, δύο ημέρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λόγω των νέων διαδηλώσεων που αναμένονται στο Παρίσι.

Οι διοργανωτές επικαλέστηκαν λόγους ασφαλείας για επισκέπτες, εργαζομένους και έργα τέχνης.