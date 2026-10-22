Ιταλία: Περισσότερες θέσεις στις φυλακές ανηλίκων μετά τα επεισόδια

Την αύξηση της χωρητικότητας των φυλακών ανηλίκων σχεδιάζει η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, μετά τα πρόσφατα επεισόδια στο Τορίνο, το Μιλάνο και την Μπολόνια. Το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας δέχεται αυξημένη πίεση λόγω των συλλήψεων ανηλίκων.

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Την πρόθεση της κυβέρνησης γνωστοποίησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia.

Όπως ανέφερε, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν πρωτοφανή αριθμό συλλήψεων ανηλίκων. «Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες, δυστυχώς, είναι αναγκαίο αυτοί οι βίαιοι ανήλικοι να μπουν σε κελιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο τραπέζι η αξιοποίηση φυλακών ενηλίκων

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό, έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις κράτησης για ανηλίκους.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο συμφωνιών για τη μετατροπή τμημάτων φυλακών ενηλίκων σε χώρους κράτησης ανηλίκων.

Ο Νόρντιο παραδέχθηκε ότι το σωφρονιστικό σύστημα βρίσκεται υπό πίεση, καθώς οι υπάρχουσες υποδομές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες.

Οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης αναμένεται να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η αυξημένη ανάγκη, για θέσεις κράτησης ανηλίκων.