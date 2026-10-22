Ιταλία: Μπλόκα στα φορτηγά, ελλείψεις στα ράφια

Σοβαρά προβλήματα στην τροφοδοσία των σούπερ μάρκετ προκαλούν οι κινητοποιήσεις οδηγών φορτηγών και αγροτών στη νότια Ιταλία, με φόντο την εκτίναξη του κόστους των καυσίμων. Οι διαμαρτυρίες έχουν επηρεάσει βασικές οδικές αρτηρίες και τις παραδόσεις προϊόντων σε αρκετές περιοχές.

Στην Καμπανία, τη Σικελία, την Καλαβρία και την Απουλία έχουν αναφερθεί ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης. Φρούτα, λαχανικά, γάλα και κρέας καθυστερούν να φτάσουν στα καταστήματα, καθώς φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα ή εμπορεύματα δεν μπορούν να διανεμηθούν εγκαίρως.

Προβλήματα ακόμη και σε ζυμαρικά και μοτσαρέλα

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η παραγωγή ζυμαρικών και η διάθεση μοτσαρέλας από βουβαλίσιο γάλα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς οι επιχειρήσεις δεν προμηθεύονται ομαλά τις απαραίτητες πρώτες ύλες.

Οι οδηγοί φορτηγών υποστηρίζουν ότι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης καθιστά ολοένα πιο δύσκολη τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και αγρότες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς.

Ανησυχία για την τροφοδοσία

Οι αποκλεισμοί έχουν δημιουργήσει αναστάτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα, με τις ελλείψεις να διαφέρουν ανά περιοχή και προϊόν. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για γενικευμένο άδειασμα των σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη νότια Ιταλία.

Την Πέμπτη οι κινητοποιήσεις άρχισαν να αποκλιμακώνονται σε τμήματα της Σικελίας και της Καλαβρίας, ενώ οι διαβουλεύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος συνεχίζονταν.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει πόσο γρήγορα θα αποκατασταθούν οι παραδόσεις και θα επιστρέψει η ομαλότητα στην αγορά.